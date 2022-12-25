استغرق صنع إحداها 9 أشهر.. ألق نظرة على مشاهد المهد المعروضة بالفاتيكان بعيد الميلاد

2022/12/25 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يكتمل عيد الميلاد في الفاتيكان دون مشهد المهد، وهو عبارة عن تقليد إيطالي يعود تاريخه إلى القدّيس فرنسيس.وفي الفاتيكان، يتم تركيب العشرات من مشاهد المهد التي تُمثل مختلف المناطق حول العالم.

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