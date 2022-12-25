عائلته إلى جانبه.. فيديو جديد يظهر الحالة الصحية الصعبة لـ

2022/12/25 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على الإنترنت فيديو من عائلة الأسطورة البرازيلية بيليه، وهو في المستشفى يعاني من آثار إصابته بالسرطان.

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