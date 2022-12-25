2022/12/25 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثارت الفنانة الخليجية هند البلوشي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت عن نيتها للزواج للمرة الخامسة، وكشفت عن عدد زيجاتها وسبب الانفصال.وقالت البلوشي أن زيجاتها الأربع انتهوا بالخلع حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هند البلوشي: زيجاتي السابقة انتهت بالخلع..



وأفكر في الزواج للمرة الخامسة المركز الخبري الوطني.

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