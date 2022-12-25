عماني يعرض مليون دولار لشراء ‘بشت’ ميسي

2022/12/25 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني عرض محام عماني مليون دولار لشراء البشت الذي ظهر به ليونيل ميسي لدى صعوده إلى منصة التتويج لاستلام كأس مونديال قطر 2022. وقال العماني أحمد البرواني عبر “تويتر”، “من سلطنة […]

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