أسعار صرف الدولار تتخطى حاجز الـ 153 ألف دينار في العراق

2022/12/25 | 12:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 153600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 153500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

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