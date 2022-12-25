السوداني يصل مبنى محافظة البصرة ويعقد اجتماعاً لمتابعة تحضيرات كأس الخليج

2022/12/25 | 12:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى مبنى محافظة البصرة قبل قليل.

وقال مراسل “تقدم“ إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى مبنى محافظة البصرة قبل قليل للوقوف على آخرتحضيرات استضافة بطولة كأس الخليج.

وأضاف أن السوداني عقد اجتماعاً في مبنى محافظة البصرة بحضور المحافظ أسعد العيداني ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقعورئيس اتحاد الكرة عدنان درجال وعدد من الوزراء الآخرين.

ووصل السوداني صباح اليوم إلى البصرة في زيارة تفقدية لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية، والوقوف على التحضيرات الجاريةلاستضافة بطولة خليجي 25.

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