ارتفاع باسعار صرف الدولار

2022/12/25 | 12:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: شهدت أسعار صرف الدولار، الأحد، 25 كانون الاول، 2022، ارتفاعاً في...

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