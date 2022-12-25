2022/12/25 | 12:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2XnEpYn1q6g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان اور السينمائي بنسخته الثانية في ذي قار تقرير - علي الهادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان اور السينمائي بنسخته الثانية في ذي قار تقرير - علي الهادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).