2022/12/25 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتبت صفحة الاقتصاديون العراقيون:

الخطأ الذي ارتكبه النظام السياسي مابعد 2003 هو وضع مسؤولية اطراف بغداد تحت إدارة محافظة بغداد.

اليوم اطراف بغداد تعادل اربع اضعاف بغداد ما قبل 2003.

مثال: ان يعهد تطوير شوارع ومداخل العاصمة تحت مسؤولية دائرة المشاريع لمحافظة بغداد، دائرة ليس لديها خبرة بمشاريع الطرق والجسور ، الجماعة شنو عملوا ، وضعوا حاجز كونكريتي بارتفاع متر وسط سايدين مسلطة على الوسط، ومن دون كليات لتصريف مياه الأمطار وعينك لاتشوف البحيرات التي تشكلت عند مداخل العاصمة.

اني خايف بس لا يصرفون للمقاول تعويضات اضرار بسبب الامطار وهو هلك الشوارع وحفرها

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارثة مداخل العاصمة بغداد ..) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارثة مداخل العاصمة بغداد ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).