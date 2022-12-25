البرازيل ترسل وسيطاً للتفاوض مع مورينيو

2022/12/25 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير عن فتح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم باب المفاوضات مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي حالياً، لخلافة المدرب البرازيلي تيتي على رأس المنتخب.ووفق التقرير، بعث رئيس الاتحاد ايدنالدو رودريجيز وسيطاً لأوروبا لتحديد أفضل المرشحين لتدريب المنتخب وفتح مفاوضات خصيصاً مع خورخي منديز وكيل الـ«سبيشال ون» لقيادة بطل العالم 5 مرات.وكان مورينيو لمح في مقابلة عام 2017 لتدريب البرازيل، وقال: «أعتقد أنني بعد تدريب مانشستر يونايتد أحتاج لوظيفة أسهل وتدريب البرازيل سيكون أكثر صعوبة من اليونايتد، لكن من الواضح أن تدريب البرازيل شيء رائع.



أي مدرب يرغب بالعمل مع أفضل ناد ومع أفضل منتخب، المنتخب البرازيلي قائد نجاحات وغني بالمواهب مهما كان الجيل الذي يلعب فيه، أعتقد أن من الصعب العمل في البرازيل لكن من الممتع أيضاً».البرتغال هي الأخرى أقالت مدربها سانتوس وتحتاج لمدرب من طراز مورينيو لقيادة المنتخب، بيد أن مورينيو مشهور بشجاعته في الخيارات وقد تروق له فكرة غزو أمريكا اللاتينية بسحرها.

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