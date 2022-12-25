«وول ستريت» تراهن على «سانتا رالي» لتضميد جراح عام صعب

2022/12/25 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يأمل المستثمرون في أن تستعيد «وول ستريت» توازنها وتسجل الارتفاع الذي عادةً ما تشهده في خلال فترة أعياد الميلاد (سانتا رالي)، وإن حدث فإنه لن يغير شيئاً في عام قد يكون الأسوأ من 15 عاماً، إلا أنه سيخفف من الأثر النفسي لعام صعب على الأسهم الأمريكية، وقد يجعل التوقعات للعام 2023 أكثر تفاؤلاً.ولا شك أن الاحتفاء بالعطلة يلقي بظلاله على سوق الأسهم، ففي ديسمبر الذي يُعد في الغالب شهراً قوياً بالنسبة للأسهم خسر المؤشر ستاندرد آند بورز حتى الآن حوالي 6% متأثراً بالانخفاضات الكبيرة في أسهم تيسلا وأمازون وبعض الأسماء الكبيرة الأخرى التي قادت ارتفاعات السوق في الأعوام السابقة.وانخفض المؤشر بنسبة 20% تقريباً منذ بداية العام، وفي طريقه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2008.وبحسب البيانات التاريخية للأسهم فإن السوق لا تزال لديها فرصة لتعويض بعض الخسائر.وما يتضح من بيانات «سي اف آر ايه ريسيرش» فإن الأسهم الأمريكية ترتفع في العادة خلال آخر خمسة أيام تداول من شهر ديسمبر واليومين الأولين من يناير وذلك بنسبة 75% من الوقت، وهو نمط يُعزى إلى انخفاض السيولة وتحصيل الخسارة الضريبية واستثمار مكافآت نهاية العام.عام جديدوإن حدثت الارتفاعات، ستكون واضحة فقط في يوم التداول الثاني لعام 2023.ووفقاً لـ«تقويم متداول الأسهم» أدت هذه الظاهرة إلى رفع «ستاندرد آند بورز» بمعدل 1.3% منذ عام 1969، كما أظهرت بيانات من «فاينانشال ال بي ال» التي تعود إلى عام 1950 أن شهر ديسمبر من دون ارتفاع أعياد الميلاد تبعه عام أضعف من المتوسط.واكتسب هذا المؤشر متوسطاً بنسبة 4.1% في كل عام أعقب ديسمبر الذي لم يأت بارتفاعات الأعياد أما في العام الذي أتى بعد ارتفاعات ديسمبر فقد شهد المؤشر مكاسب بنسبة 10.9%.وأظهرت البيانات أن مكاسب يناير كانت صامتة أيضاً في الأعوام التي تلت ديسمبر غير المصحوب بارتفاع حيث انخفض المؤشر بمتوسط 0.3% مقارنة بمكاسب 1.3% بعد المصحوب بالارتفاع.ويقول الخبراء إن الارتفاع عندما لا يأتي في هذا الوقت فهذا يعني في العادة أن هناك شيئاً ما في السوق يتسبب في حدوث ارتباك أو عقبة تواجهه ولا تتغير النظرة السلبية للسوق حتى مع قدوم عام جديد.«الفيدرالي» والتوقعاتيوضح الانخفاض الحاد في هذا الشهر كيف يبدو أن الاتجاهات الموسمية تمايلت تبعاً للمخاوف بشأن ما إذا كان التشدد في السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيغرق الاقتصاد في الركود.وتظهر بيانات من «ترويست للخدمات الاستشارية» أن خسائر «ستاندرد آند بورز» في أشهر ديسمبر منذ عام 1950 كانت في 18 شهراً فقط.وقد اكتسب المؤشر في المتوسط 1.6% في ديسمبر؛ وهذا أعلى معدل في أي شهر وأكثر من ضعف متوسط مكاسب 0.7% لجميع الأشهر وفقاً لبيانات «سي اف آر ايه».ديسمبر مختلفعلى ما يبدو فإن ديسمبر الحالي يتشكل بحيث يصبح أحد الاستثناءات؛ فالمستثمرون خلال الأسبوع الماضي وحتى يوم الأربعاء كانوا يتخلصون من الأسهم بأعلى معدل أسبوعي على الإطلاق، وبحسب تقرير يوم الجمعة من «بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش» فقد باعوا صافي 41.9 مليار دولار.وعزا عمليات البيع إلى «حصاد الخسائر الضريبية»، وهي استراتيجية تتضمن بيع الأصول بخسارة لموازنة ضرائب أرباح رأس المال.ويرى بعض المحللين أنه في حالة لم تأت ارتفاعات أعياد الميلاد المتوقعة وحدث بدلها بيع مكثف فهذا علامة مقلقة حول عوائد الأسهم الأمريكية لعام 2023.ومن المقرر صدور بعض التقارير الاقتصادية الأسبوع المقبل وقراءات عن سوق المساكن في الولايات المتحدة ومطالبات إعانة البطالة.



ومن المتوقع أن تنخفض سيولة سوق الأسهم بالقرب من أدنى مستوياتها لهذا العام لأن الكثيرين في «وول ستريت» في عطلة.مسار السوقسيتم تحديد جزء كبير من مسار السوق من خلال ما إذا كان التضخم يمكن أن يستمر في الانخفاض ويسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً.وبالكاد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في نوفمبر بينما تباطأ التضخم السنوي لأقل وتيرة له في 13 شهراً، ولكن على الأرجح الطلب لم يهدأ بالسرعة الكافية لثني بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة العام المقبل.وأيضاً أظهرت مقاييس التضخم الأخرى علامات على التباطؤ وأن ارتفاع أسعار المستهلك جاء أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.وإذا بدأ المستثمرون في رؤية الاقتصاد يتباطأ بسرعة أكبر من المتوقع وأنهى الاحتياطي الفيدرالي زياداته في أسعار الفائدة في الربع الأول فربما يتغير مسار السوق ونشهد عائداً إيجابياً قوياً في العام المقبل.………………………………….أبرز أحداث الأسبوع الاقتصاديةالاثنينعطلة عيد الميلادالثلاثاء8:30 تداول السلع، التقرير المسبق/ نوفمبر9:00 مؤشر ستاندرد آند بورز/ كيس شيلر لأسعار المنازل في الولايات المتحدة (المعدل السنوي المعدل موسمياً) / أكتوبرالأربعاء10:00 مؤشر مبيعات المنازل المعلقة/ نوفمبرالخميس8:30 المطالبات الأولية لإعانة البطالة في 24 ديسمبر8:30 المطالبات المستمرة لإعانة البطالة في 17 ديسمبرالجمعة9:45 مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو/ ديسمبر

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