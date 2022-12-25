شرطة النجف تناقش الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الزهراء (ع)

2022/12/25 | 12:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة النجف الاشرف، اليوم الاحد، عن اجتماع موسع ضم مختلف قياداتها الأمنية والمرور والدفاع المدني لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع).وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الاجتماع ناقش الخطط الامنية في المحافظة وتأمين الزيارات في المناسبات الدينية عموما ومناسبة شهادة السيدة الزهراء (ع)”.[…]

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