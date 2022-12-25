حسام الرسام يوضح حقيقة تغريدة صادمة تخص مشاركته في افتتاحية خليجي 25 في البصرة

2022/12/25 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “التقنية من أجل السلام” الخاص بمكافحة الأخبار المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة تصريح منسوب للفنان حسام الرسام بشأن حضوره خليجي 25 في البصرة.وذكر موقع التقنية في تدوينة: ان “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت لقطة شاشة لمنشور نسب … Readmore

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