الحلبوسي: ادعو مسيحيي العراق في الخارج إلى العودة لأن البلد بحاجة إليهم

2022/12/25 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مسيحيي العراق في الخارج إلى العودة، لأن البلد بحاجة إليهم.وقال الحلبوسي: “نبارك لشعبنا المسيحي عيد الميلاد المجيد”.وبعث برسالة من أمام كنيسة سيدة النجاة ببغداد بعد حضور القداس الإلهي رفقة رئيسي الوزراء … Readmore

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