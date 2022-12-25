تحالف الانبار: ابو رغيف استحوذ على مبالغ مالية ضخمة بالقوة

2022/12/25 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر القيادي في تحالف الانبار الموحد

الشيخ عبدالله الجغيفي ، الاحد، بأن

"احمد ابو رغيف" مارس عمليات الابتزاز

وحصل على مبالغ مالية ضخمة اثناء عمليات

التحقيق مع مسؤولين وتجار، مشيرا الى

أنه انتزع اعتراف

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