منها بلدة قديمة بالسعودية..الكشف عن أفضل القرى السياحية بالعالم لعام 2022

2022/12/25 | 12:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت بلدة العلا القديمة في المملكة العربية السعودية من بين أفضل القرى السياحية في العالم، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

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