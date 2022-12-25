وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن تأمين خليجي 25

2022/12/25 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، وحدة أمن الملاعب بالعمل على تأمين بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، فيما أكد ضرورة العمل وفق مبادئ حقوق الانسان والتعامل مع المتظاهرين السلميين.

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