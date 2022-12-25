تماشيًا مع مبادرة الحزام والطريق تتألق شركة دونج فينج موتور في قمة رواد الأعمال بين الصين وأمريكا اللاتينية

2022/12/25 | 12:46 - المصدر: دونج فينج

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر 2022، استضاف المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وهيئة التجارة الخارجية بدولة الإكوادور القمة الخامسة عشرة لرواد الأعمال بين الصين وأمريكا اللاتينية وبالفعل تمت دعوة دونج فينج موتور بصفتها العارض الوحيد في صناعة السيارات كما تم عرض نماذج من أعمال الشركة الرائدة هى فوجاه فري ودونج فينج إي 70.

ففي السنوات الأخيرة ووفقًا لآخر تقرير صادرة عن غرفة تجارة صناعة السيارات بدولة الإكوادور فإن الرائدة دونج فينج موتور كانت قد اغتنمت فرصة التحول الأخضر في الأسواق الخارجية ودفعت بتصدير سيارات الطاقة الجديدة.



وفي النصف الأول من هذا العام، كانت السيارات الصينية الجديدة هي الأكثر مبيعا في دولة الإكوادور، حيث استحوذت على ما يقرب من 40٪ من حصة السوق وذلك بصفتها العارض الوحيد في صناعة السيارات في هذه القمة، كما رحبت دونج فينج موتور بزيارة رئيس الإكوادور، وزيارة رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية ومسئولين من مختلف غرف التجارة.



كما تجمعت وسائل الإعلام الرئيسية الموجودة داخل البلاد وخارجها في جناح دونج فينج موتور وعرضت العديد من التقارير عن السيارات الموجودة بجناح الشركة.

من المعروف أن العلامة التجارية دونج فينج تتمتع بالريادة في سوق السيارات الكهربائية المحلي، وقد دخلت الإكوادور مبكرا في العديد من مشاريع التعاون المشتركة، وهو أمر مفيد جدًا في الترويج لصورة العلامة التجارية.



تتواجد في القمة العديد من النماذج مثل دونج فينج إي 70، الكتريك بيك اب 6، فوجاه فري وغيرها من النماذج الاخرى، لم تقدم فوجاه فري مظهرًا رائعًا كسيارة مناسبة للمعرض فحسب، بل تألقت دونج فينج إي 70 كسيارة صنعت خصيصا لتعرض في القمة.

ولم يتوقف الأمر عند دوله الاكوادور، بل توسعت دونج فينج موتور بخطوات متسارعة لتندمج بنشاط كبير في العديد من الاسواق بأمريكا الجنوبية بما في ذلك تشيلي وبيرو والجدير بالذكر أنها حققت نتائج مبهره.

وذلك من خلال التوسع التجاري واغتنام الفرص الجديدة، وستواصل دونج فينج موتور اتباع الاستراتيجيات الثلاث والمتمثلة في “تصدير السيارة بالكامل" و "العلامة التجارية الدولية" و "خدمة سلسلة التوريدات" لدفعها للانطلاق نحو العالمية وتحقيق التنمية الآمنة والصحية والمستدامة للأعمال التجارية الخارجية.



كما تطمح دونج فينج موتور الي دفع عجله التعاون المتميز باتجاه الأسواق العالمية، وبذل كل جهد لاستهداف أسواق استراتيجية، وتنمية الأسواق الناشئة، لتكون "طليعة" العلامات التجارية للسيارات في الصين.

الشركة: China Dongfeng Motor Industry Imp.



& Exp.



Co.



Ltd

التواصل: Ya Ming Jin

البريد الإلكتروني: yamj@dfmc.com.cn

الهاتف: +86136-8371-7671

الموقع الإلكتروني: http://www.dongfeng-global.com/

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