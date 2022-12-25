مأساة جديدة.. أوكرانيون يكافحون لإعادة أطفال

2022/12/25 | 12:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكافح العديد من المواطنين الأوكرانيين للوصول إلى "أطفالهم" الذين رحلتهم روسيا قسريا من المناطق المحتلة الخاضغة لنفوذها بأوكرانيا، بينما تعمل موسكو على "تغيير هوية" هؤلاء الأطفال ومنحهم الجنسية الروسية، وفقا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

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