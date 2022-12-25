2022/12/25 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

وجه محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الاحد، بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب تعرض بعض أجزاء مشروع كورنيش الرميثة للهدم نتيجة الأمطار، فيما طالب بمحاسبة المقصرين.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب المحافظ وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "نظرا لتعرض بعض اجزاء كورنيش الرميثة الذي قيد التنفيذ حاليا للهدم نتيجة الامطار الاخيرة، ولأجل الوقوف على اسباب التقصير وبيان المقصر تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ورفع توصياتها خلال 3 ايام من تاريخ الامر".

أدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ المثنى "ينتفض" ضد المقصرين بانشاء مشروع تعرض للهدم (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ المثنى "ينتفض" ضد المقصرين بانشاء مشروع تعرض للهدم (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).