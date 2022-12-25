2022/12/25 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

انتشلت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد، جثة امرأة وطفلها نتيجة حادث اصطدام مروري بين عجلة صالون وشاحنة حمل على الطريق الرابط بين ديالى - كركوك.

وذكر بيان للدفاع المدني تلقته (بغداد اليوم ) ان "فرق الدفاع المدني اضطرت إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام معدن العجلة وإخراج الجثتين ليتم تأمين نقلهما إلى الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

وكانت مديرية المرور العامة قد اعلنت في وقت سابق احصائية صادمة لعدد الحوادث المرورية حيث اكدت تسجيل 6890 حادثا خلال عام 2022 الجاري.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي انه "ومنذ الاول من شهر كانون الثاني الماضي ولغاية الاول من كانون الاول الجاري، بلغت أعداد حوادث السير في البلاد نحو 6890 حادثاً"، مشيرا الى أن "حوادث السير تكون على أربعة انواع، وهي الدهس والاصطدام والانقلاب والحوادث المركبة".

ونوه الى أن " الحوادث تتلخص بثلاثة محاور اساسية، وهي السائق والطريق والمركبة"، مضيفاً أن "محور السائق يتعلق بالتزامه بقواعد وتعليمات وقانون المرور كي يكفيه شر الحوادث"، مستدركاً: "نرى بعض السائقين يسير عكس الاتجاه ويجتاز من اليمين ويقود المركبة بتهور ورعونة والقيادة بسرعة وعدم الامتثال للاشارات المرورية واستخدام الهاتف النقال وعدم ربط حزام الامان، فضلا عن مخالفات كثيرة تودي بحياة السائق وتؤثر عليه سلباً وتؤدي الى حوادث مرورية".

واعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق عزمها للبدء بحملة مكثفة لضبط حركة المرور والوقوف والسرعات والمراقبة الصارمة لمتانة العربات وصلاحيتها للسير على الطرق الداخلية والخارجية لمنع الحوادث المرورية .

تحرير : ع .



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