إشادة بالعراق وانتقاد للكويت..

2022/12/25 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

وجهت صحيفة اراب تايمز الناطقة باللغة الانكليزية، اليوم الاحد، انتقادات الى السلطات في دولة الكويت حول بطئ عملها في تجهيز منفذ العبدلي الحدودي لاستقبال المشجعين القادمين من دول الخليج والمتجهين نحو العراق لمتابعة احداث بطولة خليجي 25 في البصرة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته (بغداد اليوم)، إن "مصدرا من داخل السلطات الكويتية ابلغت بعدم صلاحية منفذ العبدلي الحدودي لاستقبال الاعداد الكبيرة المتوقع قدومها من الخليج نحو العراق، مؤكدةً أن "الطريق متهالك، وهنالك محطتي تفتيش فقط وغياب للافراد والتقنيات اللازمة لمعالجة الاعداد الهائلة التي ستصل في وقت مناسب".

وأضافت أنه "مع بقاء ثلاثة عشر يوما فقط للبطولة، وهنالك توقعات بدخول المشجعين بسياراتهم الى العراق، فأنه من غير الممكن ان يتم اصلاح المعبر وتحسين وضعه بشكل يليق بمناسبة البطولة خلال الفترة المتبقية اذا ما استمر بطئ العمل على ما هو عليه الان".

من جهتها، أشادت الصحيفة "بانهاء العراق الاستعدادات لاستقبال البطولة"، مؤكدةً أن "الجانب العراقي اكمل تجهيز وتطوير معبر صفوان الحدودي خلال أيام قليلة فقط"، فيما شددت على "ضرورة ان تنتهج الكويت منهج العراق وأن تحرص على انهاء المعبر قبل بدء البطولة".

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