وزير العمل يعلن تقديم توصيات لمجلس الوزراء توفر الآلاف فرص العمل

2022/12/25 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد، عن توصيات ستقدم لمجلس الوزراء توفر مئات الآلاف من فرص العمل.

وقال وزير العمل أحمد الأسدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة شكلت بقرار من مجلس الوزراء، ومن المؤمل خلال الأسبوع المقبل أن تقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء من أجل إصدار قرارات بشأن تنظيم العمالة الأجنبية مما يساعد في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للعاطلين".

وأوضح، ان "التوصيات تتضمن منح فترة زمنية لتسوية أوضاع العاملين الأجانب الذين يعملون في العراق بشكل غير قانوني، فضلا عن إلزام أرباب العمل بتطبيق الفقرة الخاصة بقانون العمل والتي تتعلق بتشغيل عراقي مقابل كل عامل أجنبي يعمل في المؤسسات أو الشركات والمولات والمطاعم والمحال".

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في وقت سابق، مخرجات اجتماع لجنة تنظيم العمالة الأجنبية .

وقال في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم الاتفاق على عدم منح الفيزا أو رخصة دخول للعمالة الوافدة إلى البلاد إلّا بعد الحصول على إجازة أو رخصة عمل من وزارة العمل ومن ثم اكمال إجراءات وزارة الداخلية ودائرة الإقامة".

وأضاف، أن "اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر وزارة الداخلية تطرق إلى أهمية هذا الملف واعطائه أهمية كبيرة وتم الاتفاق على استمرار اجتماعات اللجنة خلال الأيام المقبلة"، لافتاً إلى أن "المدة المقبلة ستتضمن سلسلة اجتماعات مع الملاكات المتقدمة في وزارات العمل والداخلية والخارجية والهجرة وستناقش مقررات عدة للوصول إلى نتائج ومعالجات حقيقية لتنظيم ملف العمالة الأجنبية الوافدة إلى البلاد".

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