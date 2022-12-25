2022/12/25 | 13:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IpA4ARq6_Pw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا اصبح المطر نقمة يخشاها العراقيون؟ | برنامج مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا اصبح المطر نقمة يخشاها العراقيون؟ | برنامج مواقف.. 07700833388 - 07510198188) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).