2022/12/25 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، انتشال جثة أم وطفلها من حادث مروري في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.

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