2022/12/25 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QJbhth1QwKY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض يكشف السبب الحقيقي الذي منع سيمنز الاستثمار في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض يكشف السبب الحقيقي الذي منع سيمنز الاستثمار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).