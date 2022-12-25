2022/12/25 | 13:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lITFyPlhfsE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسيحيو دهوك يستقبلون عيد الميلاد المجيد بالصلوات والطقوس الدينية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسيحيو دهوك يستقبلون عيد الميلاد المجيد بالصلوات والطقوس الدينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).