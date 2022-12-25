أوكرانيا تصدر إنذاراً من غارات جوية في جميع مناطق البلاد

2022/12/25 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون إن صفارات الإنذار أطلقت في كييف وجميع المناطق الأوكرانية صباح اليوم الأحد.

وذكرت تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية أن صفارات الإنذار ربما انطلقت بعد أن حلقت طائرات روسية في سماء روسيا البيضاء.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من تلك المعلومات.

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