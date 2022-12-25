2022/12/25 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، انتشال جثة أم وطفلها من حادث مروري في قضاء الخالص بديالى.

وذكر بيان للمديرية أن “فرق الدفاع المدني انتشلت جثة امرأة وطفلها نتيجة حادث اصطدام مروري بين عجلة صالون وشاحنة حمل على الطريق الرابط بين ديالى كركوك”.

وأضاف أن “فرق الدفاع المدني اضطرت إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام معدن العجلة وإخراج الجثتين وتأمينهما ونقلهما إلى الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينتشل جثة امرأة وطفلها من حادث في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينتشل جثة امرأة وطفلها من حادث في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).