وزير الكهرباء يشدد الالتزام بالاجراءات الصارمة تجاه توفير معدات السلامة للعاملين

2022/12/25 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاحد، الالتزام بالاجراءات الصارمة تجاه توفير معدات السلامة للعاملين.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/:انه “بالوقت الذي تحرص فيه وزارة الكهرباء وملاكاتها […]

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