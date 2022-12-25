2022/12/25 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الاجمالي بلغ 7.3 ملايين دينار في العام 2021.وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في احصائية رسمية اطلع عليها / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تكشف متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 المركز الخبري الوطني.

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