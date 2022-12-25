اكثر من 7 ملايين دينار.. نصيب الفرد العراق من الناتج الاجمالي 2021

2022/12/25 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التخطيط، يوم الأحد، أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الاجمالي بلغ 7.3 ملايين دينار في العام 2021.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في احصائية رسمية ان “متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 7.3 ملايين دينار في سنة 2021، مرتفعا 32.73% عن سنة 2020 التي بلغ فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 5.5 ملايين دينار”.

واضاف الجهاز ان “مساهمة نشاط النفط الخام في الناتج المحلي بلغ 45.1 %، مرتفعا عن العام 2020 الذي بلغ نسبته 28.4%، فيما بلغ مساهمة نشاط الزراعة من الناتج المحلي 3.9%، منخفضا عن العام 2020 الذي بلغ مساهمته 5.9%”، مبينا ان “نسبة نشاط الصناعة من الناتج المحلي بلغ 2% منخفضا عن العام 2020 الذي بلغ 2.75”.

وفق ذلك فأن متوسط نصيب الفرد من الناتج الاجمالي شهريا يبلغ اكثر من 608 الاف دينار عراقي.

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