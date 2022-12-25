2022/12/25 | 13:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تراتيل ميلادية في قضاء الحمدانية في بغديدا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fz75bTI2vRo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تراتيل ميلادية في قضاء الحمدانية في بغديدا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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