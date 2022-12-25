القبض على مسافر بحوزته عملات اجنبية مخالفة لتعليمات البنك المركزي العراقي

2022/12/25 | 13:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل الجواز العراقي وبحوزته مبالغ مالية من العملة الأجنبية.

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