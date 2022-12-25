هل تشعر بالحزن فجأةً في الشتاء؟ هكذا يمكن لتغيّر الفصول التسبّب بالاكتئاب

2022/12/25 | 13:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المُحتمل أنّك قد سمعت عن الاضطراب العاطفي الموسمي، وهو نوع من الاكتئاب المُرتبط بالتغيّرات في المواسم، وهو أكثر من مجرّد الشعور بالحزن في الشّتاء.إذا كنت تعتقد أنّك تعاني من هذه الحالة، فإليك أعراضها، وطرق مكافحتها.

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