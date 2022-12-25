بوتين: مستعدون للتفاوض مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا

2022/12/25 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، إن روسيا مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني.

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