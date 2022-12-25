الزاملي: التيار الصدري اعاد 200 ملك مغتصب الى المسيحيين وفشل الحكومات بإعادة متر واحد

2022/12/25 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي البارز في التيار الصدري والنائب السابق لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، ان التيار استطاع اعادة 200 ملك مغتصب الى المسيحيين.وشهد العراق انخفاضاً كبيراً في أعداد المسيحيين، فبعدما كان عددهم يتخطّى مليوناً ونصف مليون عراقي، فإنّهم لا يزيدون حالياً … Readmore

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