الفتح: حكومة السوداني ستعمل بشكل حقيقي على اخراج القوات الأمريكية من العراق

2022/12/25 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، الأحد، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ستعمل بشكل حقيقي على اخراج القوات الأميركية من العراق، مشيرا الى أن حكومة الكاظمي كانت مدعومة بقوة من واشنطن، ولهذا فهي لم تكن تريد فعلاً … Readmore

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