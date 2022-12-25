بغداد تُنذر الاحزاب والحركات المعارضة المتمركزة بكردستان: ارحلوا خارج الحدود

2022/12/25 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوي في الاطار التنسيقي، تركي جدعان، اليوم الاحد، عن خفايا رسالة بعثتها الحكومة الاتحادية في بغداد الى احزاب كردية غير عراقية تقوم بزعزعة الامن ضمن حدود اقليم كردستان مع دول الجوار.

وقال جدعان، لـ( بغداد اليوم)، إن "حكومة بغداد تنظر بقلق الى تفاقم الاشكاليات التي تسببت بها تلك الاحزاب والتيارات المسلحة التي تتواجد في اقليم كردستان من خلال جعل الاراضي العراقية ساحة لصراع مسلح مع بعض دول الجوار "، مشيرا الى أن "تلك الاحزاب والتيارات بدأت تؤثر فعليا في المسارات الامنية للعراق"، مشيرا الى ان "بغداد ارسلت رسالة سرية غير معلنة الى بعض تلك الاحزاب بانها لن تبقى صامتة حيال ما يحدث وسيكون لها الحق بالتدخل لحفظ السيادة".

وأضاف، أن "الرسالة التي بعثتها بغداد تطالب بأخلاء مقرات تلك الاحزاب، ونقل انشطتها الى خارج الحدود"، مؤكدا أن "ترك المجال لتلك الاحزاب قد يؤدي الى فوضى وارباك امني كبير في اقليم كردستان، اضافة الى الدستور العراقي واضح في منع وجود اي تيارات او احزاب تؤثر على الملف الامني لدول الجوار".

ويتمثل وجود الاحزاب المعارضة في اقليم كردستان، بمقار احزاب كردية معارضة للنظام الايراني وحاصلة على حماية حكومة اقليم كردستان، فيما تتواجد تنظيمات وعناصر حزب العمال الكردستاني بمناطق اخرى من اقليم كردستان تقوم المدفعية التركية وقواتها البرية باستهدافها بين الحين والاخر بذريعة حماية اراضيها.

وتتهم الحكومة الإيرانية جماعات الاحزاب المعارضة لها في اقليم كردستان العراق بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

وكان عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين قد وجهوا تحذيرات في هذا الشأن إلى السلطات في بغداد وأربيل، مطالبين إياها بتحييد هذه الجماعات المعارضة.

وكانت هذه الفصائل الكردية الإيرانية تمركزت في العراق منذ ثمانينات القرن المنصرم، وتصفها طهران بأنها "إرهابية" وتتهمها بشن هجمات على الأراضي الإيرانية.

ويتزامن القصف الإيراني مع إعلان تركيا شن عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً، بعد أسبوع على انفجار إسطنبول اتهمت كلاً من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

ودانت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سينتكوم) في بيان "الضربات الإيرانية عبر الحدود" التي نُفِّذت بـ"صواريخ وطائرات مسيرة" قرب أربيل.

واعتبرت أن "هجمات عشوائية وغير قانونية كهذه تُعرض المدنيين للخطر وتنتهك السيادة العراقية وتُقوض أمن واستقرار (...) العراق والشرق الأوسط".

وسبق للحرس الثوري الإيراني أن أعلن أنه سيُواصل شن هجمات ضد الفصائل المعارضة الموجودة في إقليم كردستان.

تحرير: أ.ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تُنذر الاحزاب والحركات المعارضة المتمركزة بكردستان: ارحلوا خارج الحدود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تُنذر الاحزاب والحركات المعارضة المتمركزة بكردستان: ارحلوا خارج الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).