حكومة الفُرصة الأخيرة

2022/12/25 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش ربما لاتزال الأغلبية الصامتة في العراق في نقطة التشاؤل من ردود أفعالها تِجاه حكومة محمد شياع السوداني بالرغم من ذلك التقافُز والتذبّذب بين التشاؤم والتفاؤل ونِسب تفوق...أكمل القراءة ←

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