2022/12/25 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون إن صفارات الإنذار أطلقت في كييف وجميع المناطق الأوكرانية صباح الأحد.وذكرت تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية أن صفارات الإنذار ربما انطلقت بعد أن حلقت طائرات روسية في سماء روسيا البيضاء.ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من تلك المعلومات.

(رويترز)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تطلق صفارات إنذار من غارات جوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تطلق صفارات إنذار من غارات جوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).