الملكة إليزابيث حاضرة في عيد الميلاد بصوت ويليام رغم وفاتها

2022/12/25 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتبس الأمير ويليام مقتطفات من خطاب لجدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، خلال حفل استضافته زوجته كيت ميدلتون، أميرة ويلز عشية عيد الميلاد في كنيسة وستمنستر، بهدف تكريم الملكة إليزابيث الثانية، تم بثه لعامة الناس مساء السبت.وجاء الاقتباس من خطاب الملكة الراحلة خلال قداس عيد الميلاد، كانت ألقته عام 2012 من غرفة الرسم البيضاء في قصر باكنغهام حين احتفلت بيوبيلها الماسي، بحسب ما نقله موقع «العربية.نت» عن صحيفة «ديلي ميل» Daily Mail البريطانية.وقالت آنذاك: «إنه لمن دواعي التواضع أن يختار الكثيرون الاحتفال بالذكرى السنوية لواجب انتقل إلي قبل ستين عاماً».يأتي الحدث في وقت أحدث فيه المسلسل الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل جدلاً كبيراً وردود فعل سلبية في المجتمع البريطاني، طالت كيت ميدلتون زوجة ولي العهد الأمير ويليام

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