وزير الدفاع التركي يلمح لعقد لقاء مع نظيره السوري

2022/12/25 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق وزبر الدفاع التركي خلوصي أكار أمس السبت، على مسألة “الاجتماع الثلاثي المحتمل بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا” الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً: “هناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضاً”.

وقال أكار أمس بحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، “كل ما يجب القيام به يتم وفقاً للإجراءات على جميع المستويات من أجل حماية حقوق ومصالح بلدنا، وهناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضاً”، ملمحاً إلى احتمال عقد لقاء مع نظيره السوري علي محمود عباس.

وأضاف الوزير التركي، “يتم توفير المعلومات حول هذا الأمر متى وأين يتم ذلك..ضروري..لا نتجاهل اللقاءات والخطب والحوار..لسنا منغلقين على الحوار..الحوار مستمر..أحياناً يتطور إلى لقاء بين الوزراء، وأحياناً يكون لقاء وحدات المخابرات، وأحياناً يحدث بطريقة مختلفة..نحن مصممون ومصممون على السيطرة على الميدان والطاولة بأكثر الطرق فعالية تحت قيادة رئيسنا”.

وحول مسألة ما إذا كانت عملية برية محتملة ضد أهداف إرهابية في شمال سوريا لا تزال مطروحة على الطاولة وما إذا كانت روسيا ستفتح مجالها الجوي في عملية محتملة، قال أكار: “هناك أعمال ميدانية مطروحة على الطاولة، وهي مستمرة بلا انقطاع”.

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