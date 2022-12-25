بابا الفاتيكان يقدم مباركة أعياد الميلاد

2022/12/25 | 14:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يقوم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في وقت لاحق اليوم الأحد، بتلاوة رسالته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد في وقت الظهيرة (11:00 بتوقيت غرينتش).

ويعتزم رأس الكنيسة الكاثوليكية تقديم مباركة “أوربي إي أوربي”، والتي تعني باللغة اللاتينية “للمدينة والعالم” من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

ومن خلال مباركته يتم غفران خطايا المؤمنين إذا ما سبق لهم التوبة، على سبيل المثال الاعتراف أو عبر الصلاة.

وتختتم البركة احتفالات البابا بعيد الميلاد بعد أن ترأس قداس منتصف الليل يوم السبت، عشية عيد الميلاد.

ومن المتوقع أن يوجه البابا في خطابه رسائل سلام وإدانة للحروب في العالم وخاصة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبعد عامين من تفشي كورونا يتوقع عودة عشرات الآلاف من المؤمنين مرة أخرى إلى ساحة القديس بطرس في روما في عيد الميلاد.

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