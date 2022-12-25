"فيفا" يسحب كأس العالم من الارجنتين

2022/12/25 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة

الأصلية من كأس العالم، من منتخب

الأرجنتين ولم يمنح الأسطورة ليونيل

ميسي فرصة الاحتفال بها.

يذكر ان "ميسي" ظهر بالكأس على متن

الطائرة أثناء رحلة العودة من قطر إلى

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