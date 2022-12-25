رئيس أركان الجيش يعاقب قائداً عسكرياً في نينوى (وثيقة)

2022/12/25 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنقرر رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الاحد، معاقبة قائد عسكري جراء إخفاقه في واجبه في محافظة نينوى.

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