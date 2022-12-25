الكرملين: وضع سقوف لسعر النفط والغاز أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا

2022/12/25 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تحديد سقوف لسعر النفط والغاز الروسي أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، مشيرا إلى أن موسكو لن توافق أبدا على تدمير نظام تسعير السوق.وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي الروسي بافل زاروبين: “عدم قبول أي سقوف.وبالرغم من أنها مرتفعة للغاية، إلا أن هذه مسألة […]

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