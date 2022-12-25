ما علاقة الإمارات بصورة

2022/12/25 | 15:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات وحسابات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تظهر مشروعا سكنيا متطورا في محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق.لكن هذا الادعاء غير صحيح، فالصورة تظهر في الحقيقة مشروعا في الإمارات.

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