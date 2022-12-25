النجف.. ضبط مسافر بحوزته عملة أجنبية مخالفة لتعليمات البنك المركزي

2022/12/25 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تمكن مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف، من ضبط مسافراً بحوزته عملة اجنبية مخالفة لتعليمات البنك المركزي.

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