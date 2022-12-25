2022/12/25 | 15:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، 25 كانون الاول،...

ظهرت المقالة السوداني: ملف الخدمات مرهون بمكافحة الفساد المالي والإداري أولاً على المسلة.

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